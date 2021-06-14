شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض المهدد بالانقراض في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

بعدما تسبب رحيل آخر ذكر من وحيد القرن الأبيض الشمالي في حالة حزن في أرجاء العالم، لاحت أخبار جديدة بولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض المهدد بالانقراض في أمريكا، بحسب ما ذكرت شبكة «ABC News» الإخبارية.

وقالت الشبكة إن حديقة حيوان تامبا بمتنزه لاوري بارك في ولاية فلوريدا أعلنت ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض الجنوبي، الفصيل الذي يواجه خطر الانقراض.

وأوضحت حديقة الحيوان في بيان نشرته عبر «فيسبوك»، أن أنثى وحيد القرن الأبيض ولدت الأسبوع الماضي، للأنثى «ألاكي» وتبلغ من العمر عشرين عاماً، لتنضم لأسرة وحيد القرن في الحديقة، ولتكون ثامن وحيد قرن يولد في تامبا، في إطار خطة لمساعدة الفصيل، المهدد بخطر الانقراض، على التكاثر. وأضافت أن «صغيرة وحيد القرن تبدو قوية وفي صحة جيدة».

وتقول حديقة الحيوان إن عدد حيوانات وحيد القرن الأبيض تراجع بشدة أوائل القرن العشرين إلى ما بين 50 و200 حيوان، لكن جهود الحفظ أدت إلى زيادة أعداده إلى 20400 في إفريقيا.

وسيتمكن زوار الحديقة من مشاهدة الصغيرة خلال معرض من المزمع افتتاحه قريباً.