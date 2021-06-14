شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أوروبا.. التشيك تهزم اسكتلندا بهدفين أحدهما "أسطوري" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلاسكو - رويترز

أحرز باتريك شيك هدفين، ثانيهما بتسديدة مذهلة من 45 متراً، ليقود التشيك للفوز 2-0 على اسكتلندا باستاد "هامبدن بارك" في بطولة أوروبا لكرة القدم الاثنين.

ومنح شيك التقدم للفريق الضيف قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما قفز أعلى من مدافعين ليضع الكرة بضربة رأس في المرمى، لكن هدفه الثاني بعد سبع دقائق من الاستراحة ربما سيكون من بين الأجمل في تاريخ البطولة.

واصطدمت الكرة بأحد لاعبي التشيك لترتد إلى شيك الذي لمح خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه، وسدد كرة مذهلة بعيدة المدى بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وانتزعت التشيك صدارة المجموعة الرابعة من إنجلترا التي تغلبت 1-0 على كرواتيا باستاد ويمبلي يوم الأحد.