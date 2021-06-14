شكرا لقرائتكم خبر عن «ضمان» تطلق استراتيجيتها الجديدة بالتزامن مع الذكرى الـ 15 لانطلاقتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أطلقت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» استراتيجيتها وهويتها المؤسسية الجديدة بمناسبة 15 عاماً على انطلاقها، تعيد بها رسم خارطة أعمالها المستقبلية، تعزيزاً لريادتها في قطاع التأمين الصحي، بصفتها أكبر مزود خدمات تأمين صحي في الدولة.

وقال خالد المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة:على مدى 15 عاماً أدت «ضمان» دوراً محورياً في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، بجهودها الرامية إلى تطوير قطاعي التأمين والرعاية الصحية في الإمارة. ونبدأ مرحلة جديدة تتزامن مع احتفال دولة الإمارات بعام الخمسين، فقد حرصنا على تصميم توجه استراتيجي جديد ينسجم مع الإمكانات التي تتمتع بها «ضمان»، لتلبية تطلعات مئوية الإمارات 2071.

وأوضح حمد المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر صحفي، عقد الإثنين، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكزعلى تأمين استدامة الشراكات الواسعة التي تتمتع بها الشركة مع الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها شبكة مزودي الخدمات الطبية المعتمدين لديها.

وقال إنه خلال الأربع سنوات الماضية، زاد عدد المواطنين بنسبة 40%. مؤكداً السعي للاستثمار في الكوادر الوطنية لتدريبهم وتطويرهم في التخصصات المطلوبة للارتقاء في درجاتهم الوظيفية.

وأشار إلى أنه الشركة تستقبل عشرات آلاف المطالبات المالية، حيث تصل في اليوم الواحد أكثر من 100 ألف، ما يتطلب عدداً كبيراً من الموظفين، لكن أنجزنا محركات طبية وإدارية إلكترونية، للمطالبة بدون أي تدخل بشري من اللحظة التي يقدم فيها الخدمة، حتى إنجاز الطلب.

وأضاف أن الشركة تمتلك رؤية خارجية للتوسع في الاستثمارات خارج الدولة، حيث حصة جيدة في الأسواق الخارجية.

وكشف أن هناك مناقشات تجري حالياً مع إحدى المؤسسات الطبية الرائدة لتوفير منتج تأميني خاص لأمراض الأورام، ما يمكن الأفراد من شراء المنتج، والعمل على المساعدة والدعم لوجيستي للمتعاملين، لتمكينهم من العلاج خارج الدولة، عبر الربط مع مستشفيات خارجية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار أقساط التأمين من أهم التحديات في العالم، ويرجع إلى ارتفاع التضخم الطبي بالتقنيات الحديثة والأدوية الجديدة، وكذلك زيادة حجم السكان، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأقساط التأمينية. موضحاً أن الارتفاع مبني على العمر والحالة الصحية. لافتا إلى أن هناك حالات يكون استخدامها بمئات الآلاف، لكن الزيادة المقررة عليها لا تتجاوز 10 - 15 ألف درهم. داعياً إلى الاستمرار في اشتراكات التأمين، لأن الانقطاع يعيد التقييم ومن ثم تحمل الفرد زيادة الأسعار.

وعن تغطية التأمين الصحي فحوص مسحة PCR قال إنها تتبع الإرشادات التي تصدر في هذا الشأن.

وأضاف رداً على سؤال ”الخليج 365” عن تغطية فحوص فيتامين «د» قال: أحياناً تغطيها، حيث إن أي مكملات غذائية أو فيتامينات أو أمور ضرورية طبياً، تغطيها شركات التأمين، إلّا إذا تجاوزت الحد المسموح به.