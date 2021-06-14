وزير الخارجية: "كافة الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة"



الشارقة - اميمة ياسر -

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن اجتماع الوزراء العرب المقرر انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة، غدًا، تعبيرًا سياسيًا قويًا ورسالة يجب أن تعيها إثيوبيا.

وتابع في تصريحات لقناة الجزيرة، إن مصر تعتمد بشكل دائم على الدول العربية للحفاظ على الأمن القومي في أزمة سد النهضة، وأن القاهرة والخرطوم تسعيان لحل دبلوماسي لأزمة السد، وأن البلدين لديهما القدرات للدفاع عن مصالحهما.

وأكد أن كافة الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة السد، وتابع شكري: “نعمل مع الشركاء الدوليين لعدم زيادة التوتر”

وتطرق وزير الخارجية في تصريحاته، إلى التعاون المشترك بين مصر وقطر، حيث أكد أن هناك إرادة سياسية مشتركة لدى القاهرة والدوحة لطي صفحة الماضي واستكشاف آفاق التعاون.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن شكر مصر لدولة قطر على استجابتها لعقد الحوار التشاوري الطارئ بشأن سد النهضة في الدوحة.

وأثنى شكري، حسب ما نشرته وزارة الخارجية القطرية عل حسابها الرسمي على تويتر، على جهود دولة قطر من خلال رئاستها للجنة الوزارية في جامعة الدول العربية، معربًا في هذا الصدد عن تمنياته بالتوفيق لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما عبر عن شكره لدولة قطر على اهتمامها بالجالية المصرية.