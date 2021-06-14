قوات الاحتلال الاسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت جمال عوني العدم من بلدة بيت أولا، وبدر أبو عياش من بيت امر، ومنتصر يعقوب أبو عرام من يطا، وزاهي سمير محمد الشوامرة من قرية دير العسل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمرو عدنان جرادات، من بلدة سعير شمال شرق الخليل.