الرئيس الأمريكي: حلف الأطلسي يواجه تحديات جديدة مع روسيا والصين‎

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين من أن حلف الأطلسي يواجه تحديات جديدة في التعامل مع الصين وروسيا، لكنه تعهد بتجديد دعم واشنطن لحلفائها خلال قمة التحالف.



وقال بايدن: ”أعتقد أنه خلال السنتين الماضيتين، أصبح هناك إدراك متزايد أن لدينا تحديات جديدة. لدينا روسيا التي لا تتصرف بالطريقة التي كنا نأملها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الصين“.

وشدد في رسالة تظهر اختلافا تاما مع مواقف سلفه دونالد ترامب، على ”الحاجة إلى تنسيق أكبر بين الحلفاء وأكد الأهمية التي يمثلها الحلف بالنسبة إلى الولايات المتحدة“، مبينا: ”أريد أن يكون هذا الامر واضحا، لحلف شمال الأطلسي أهمية قصوى لمصالحنا، لو لم يكن موجودا، لتوجب علينا أن ننشئ حلفًا“.

وأردف الرئيس الأمريكي: ”أنا أذكر الأميركيين باستمرار أنه عندما تعرضت أميركا للهجوم للمرة الاولى على أراضيها منذ بداية الحرب العالمية الثانية (11 أيلول/سبتمبر 2001)، تحرّك حلف الأطلسي. احترم الحلفاء المادة الخامسة من المعاهدة التي تفرض على الأعضاء تقديم المساعدة للبلد الذي يتعرض لهجوم وأريد فقط أن تعرف أوروبا أن الولايات المتحدة هنا وسعيدة بالعودة