شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 50 عنصًرا من «حركة الشباب» بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي اليوم، مقتل 50 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية في عمليات نفذها في الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد في الساعات الـ48 الأخيرة.

ونقل التلفزيون الرسمي الصومالي عن قادة عسكريين أن العمليات "وقعت في منطقة حيران الوسطى، وشبيلي الوسطى، ومقاطعة شبيلي الجنوبية الغربية بشكل منفصل"، معلنا عن تدمير العديد من معاقل الحركة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأضافت المصادر أن عملياته الأخيرة ضد الحركة في منطقة "شبيلي" الوسطى"، أسفرت عن مقتل أكثر من 130 إرهابيا، وتحرير 6 قرى على الأقل".