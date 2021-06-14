إصابات كورونا عالمياً تقترب من 176 مليون حالة

وأظهرت أحدث بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 175 مليونا و 965 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 804 آلاف حالة.

وفيما يتعلق باللقاحات، تم إعطاء نحو مليارين و357 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.