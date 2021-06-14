انت الان تتابع خبر إصابات كورونا عالمياً تقترب من 176 مليون حالة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اقترب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 176 مليون حالة، وذلك بحسب آخر الاحصائيات العالمية الصادرة اليوم الاثنين.
وأظهرت أحدث بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 175 مليونا و 965 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 804 آلاف حالة.
وفيما يتعلق باللقاحات، تم إعطاء نحو مليارين و357 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.