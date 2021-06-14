الكاظمي يغرد في ذكرى استشهاد الصدر

بغداد - ياسين صفوان - غرد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر" بذكرى استشهاد السيد "محمد صادق الصدر".

وقال الكاظمي في تغريدته، التي أطلعت عليها الخليج 365، "في ذكرى الشهيد السيد محمد صادق الصدر نستحضر "الكلمة"، تلك التي عندما ينطق بها الكبار تتحول الى منهج حياة، موقف مبدئي وإنساني وأخلاقي وضعه الشهيد الصدر أمام الأجيال مخضباً بدمه الطاهر".



وأضاف، "فلا تنازل أمام الطاغوت ولا تردد في اتباع الحق، ولهذا يندحر الباطل لا محالة ويعيش الشهداء أبدا".