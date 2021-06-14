بوتين يشدد على ضرورة تعزيز استقرار سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لتعزيز استقرار الأوضاع في سوريا.

وقال بوتين إن موسكو لا تعتقد أن الصين تمثل تهديدًا لها.

وتأتي تصريحات بوتين قبل لقاء نظيره الأمريكي جو بايدن.

وسيجتمع بايدن مع بوتين في 16 يونيو/حزيران الجاري بجنيف في قمة تأتي وسط توتر العلاقات الثنائية فيما يتعلق بمجموعة واسعة من القضايا.

وقال الرئيس الروسي إنه يتوقع أن تساعد قمته هذا الأسبوع مع بايدن في إقامة حوار بين البلدين وعودة الاتصالات الشخصية، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية.

وأضاف: "الولايات المتحدة خفضت من خطابها الهجومي تجاهنا لخلق مناخ ملائم لقمة جنيف".

وتابع بوتين: "مستعدون لتسليم الولايات المتحدة المتهمين بجرائم القرصنة إذا فعلت واشنطن الإجراء نفسه بموجب اتفاقية مشتركة".

وتوقع من قمة جنيف أن تخلق فرصا لمناقشة الخلافات الأمنية من بينها نشر الأنظمة العسكرية المختلفة.

ولفت إلى أن قرار الولايات المتحدة بتمديد معاهدة ستارت الجديدة عكست احترافية من جانب الرئيس الأمريكي.

ونقلت إنترفاكس عن بوتين قوله، في مقتطف من مقابلة مع التلفزيون الحكومي ستُذاع في وقت لاحق، إن القمة ستكون "من أجل استعادة اتصالاتنا الشخصية وعلاقاتنا وإقامة حوار مباشر وخلق آليات فعالة حقا في تلك المجالات التي تمثل مصالح مشتركة".

ومن المتوقع أن يثير بوتين وبايدن مجموعة كبيرة من الخلافات في السياسة الخارجية.