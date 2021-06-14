مصر.. حكم نهائي بإعدام 12 قياديا إخوانيا في قضية "فض رابعة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة تحكيمية في البلاد) تأييد إعدام 12 متهما من قيادات جماعة الإخوان المصنفة إرهابية الصادر ضدهم أحكام في قضية فض اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة.

وتضمن منطوق الحكم بإقرار الإعدام الصادر بحق 12 متهمًا من قيادات الجماعة وهم : عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.

وقررت المحكمة انقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام الصادرة في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين.



وكان أنصار مرسى، المنتمى إلى جماعة الإخوان قد اعتصموا بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، شرق القاهرة، عقب عزله بعد مظاهرات حاشدة في ثورة 30 يونيو 2013، وسط اتهامات من قبل الأمن المصري بوجود مظاهر مسلحة في التجمع وإطلاق الرصاص على عناصر الشرطة خلال فضه.