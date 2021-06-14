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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يائير لابيد: علينا تغيير طريقة تعاملنا مع "الديمقراطيين" في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
قال يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد اليوم الإثنين إنه يتعين على إسرائيل تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع الديمقراطيين في الولايات المتحدة، الذين قال إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تخلى عنهم.
وأضاف لابيد أمام دبلوماسيين إسرائيليين: ”الجمهوريون مهمون بالنسبة لنا، لكن ليسوا هم وحدهم. نجد أنفسنا كما تعلمون جيدا في مواجهة بيت أبيض ديمقراطي ومجلس شيوخ ديمقراطي وكونجرس ديمقراطي“.
وتابع: ”وهؤلاء الديمقراطيون غاضبون“.