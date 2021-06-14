يائير لابيد: علينا تغيير طريقة تعاملنا مع "الديمقراطيين" في أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

قال يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد اليوم الإثنين إنه يتعين على إسرائيل تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع الديمقراطيين في الولايات المتحدة، الذين قال إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تخلى عنهم.

