شكرا لقرائتكم غزة و حماس اشتية: نحتاج استبدال الآلية السابقة لإعمار غزة بأخرى أسرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت دعمه للاستيطان، مضيفاً أن "القيادة لا تعتبر الحكومة الجديدة في إسرائيل أقل سوءً من سابقاتها".

رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت

واعتبر اشتية أنه "بمغادرة (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين) نتنياهو كرسي الحكم في إسرائيل، تكون قد انطوت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع" الفلسطيني-الإسرائيلي.

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وأضاف، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم: "ندين إعلان رئيس الوزراء الجديد دعم الاستيطان ونجدد التأكيد أن شعبنا سيواصل تصديه لتلك المحاولات".

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

وفي سياق آخر، حذر اشتية من التداعيات "الخطيرة" التي قد تنجم عن عزم إسرائيل السماح لـ"متطرفين" بالقيام بـ"مسيرة الإعلام" في شوارع القدس غداً الثلاثاء.

وعن موضوع إعمار قطاع غزة، قال اشتية إن "هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة بآلية جديدة من شأنها تسريع بناء ما تم تدميره".

وأوضح أن ما تحتاجه غزة هو "إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين القاعدة الإنتاجية".