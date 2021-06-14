شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» المصرية تؤيد إعدام 12 «إخوانياً» في قضية «رابعة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة النقض المصرية، الاثنين، بتأييد حكم الإعدام ل 12 متهماً من المنتمين لجماعة «الإخوان» الإرهابية، وتخفيف العقوبة ل 31 من إعدام إلى المؤبد، وانقضاء الدعوى لمتهم؛ بسبب الوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية «اعتصام رابعة المسلح».

وتضمن قرار المحكمة، بعدم جواز طعن المتهمين في القضية، وعدم قبول الطعن المقدم من 4 متهمين، وكذلك انقضاء الدعوى بحق المتهم عصام العريان لوفاته.

وشمل قرار المحكمة تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهماً من قيادات الجماعة؛ منهم: عبد الرحمن عبد الحميد البر، ومحمد إبراهيم البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها في القضية بإعدام 75 متهماً، والسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضاً بالسجن 10 سنوات ل23 متهماً بينهم أسامة محمد مرسي ابن الرئيس المعزول، إلى جانب 22 (أحداث).

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، وتضمن قرارها أن المتهمين في غضون الفترة من 21 يونيو/حزيران 2013 حتى 14 أغسطس/آب 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا لتجمهر يتألف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.