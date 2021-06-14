شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «أمن مجموعة الإمارات» وأكاديمية «جي إم آر للطيران» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات و«أكاديمية جي إم آر للطيران GMRAA» الهندية، مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون من أجل تطوير وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والخبرات في أمن الطيران.

وتوفر الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات و«أكاديمية جي إم آر للطيران GMRAA» بموجب مذكرة التفاهم بشكل مشترك أكثر من 75 دورة عبر الإنترنت في مجال الطيران والأمن، تشمل شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، لآلاف المهنيين في الهند وكذلك في مناطق الشرق الأوسط وآسيا. وتهدف المذكرة إلى تثقيف وتدريب موظفي أمن الطيران على تخطيط وتنسيق وتنفيذ مجموعة واسعة من تدابير أمن المطارات وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية؛ وذلك لمواجهة التحديات الجديدة والناشئة التي تواجهها الصناعة، وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرات مهمة أوسع نطاقاً؛ لدعم العودة الآمنة للتنقل والسفر الجوي عبر مختلف مناطق العالم.

وتحدد مذكرة التفاهم أيضاً التزامات الطرفين بتوفير التدريب والتعليم والتطوير في مجال الطيران والأمن السيبراني والأمن العام في استجابة مباشرة لمتطلبات الصناعة.

وقال الدكتور عبد الله الهاشمي، رئيس أمن مجموعة الإمارات: «يسعدنا أن نتشارك مع أكاديمية GMR، أحد أبرز مزودي التدريب في مجال الطيران في الهند. وتتمثل رؤيتنا في تعزيز مجتمع الطيران العالمي من خلال تزويد المتخصصين في أمن الطيران المدني بالتعليم والتدريب الشامل والمتطور. ويمكننا من خلال الاستثمار في القوى العاملة ومجتمع الطيران العالمي، سد الفجوة بين الحدود وإنشاء شبكة متماسكة من الأفراد القادرين على مواجهة أي تحديات».

وقال أشواني لوهاني، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إم آر سيرفيسيز بيزنس GMR Services Business» تلتزم أكاديمية جي إم آر للطيران بتوفير تدريب على مستوى عالمي لجميع طلبتها والعاملين في المطارات. وسوف تدعمنا الشراكة مع فريق مجموعة الإمارات في إظهار قوتنا في الشرق الأوسط وآسيا. وسوف يساعد البرنامج في استيعاب المتخصصين في الطيران وتحسين مهاراتهم وتمكينهم لتولي مراكز قيادية.

وتعزز مذكرة التفاهم مبادرة «عام الثقافة الأمنية»، التي أطلقتها المنظمة الدولية للطيران المدني، والتي تشجع جميع الجهات ذات الصلة في الصناعة على دعم وتعزيز بيئة أمنية واعية. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء أساس لشراكة دولية قوية ستقدم فائدة لأعداد كبيرة من المتخصصين في مجال الطيران. وسوف تتمكن الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات وأكاديمية جي إم آر، من خلال العمل معاً وتبادل أفضل الممارسات، من مشاركة نقاط القوة لدى كل منهما لتطوير شبكة واسعة النطاق من الأفراد المدربين جيداً.