شكرا لقرائتكم خبر عن «إتش إس بي سي» يتوقع انتعاش عقارات دبي ويرفع تقييم أسهم «إعمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك «إتش إس بي سي» إن الطلب المتزايد على المنازل الأكبر حجماً خلال جائحة كورونا سيعزز أداء سوق العقارات في دبي، مردداً بذلك صدى المحللين في «مورجان ستانلي» الذين يتوقعون أن يستمر الانتعاش في السوق لعدة سنوات. وكتب ستيفن براملي جاكسون وألوك بيك من «إتش إس بي سي» أن انتعاش المبيعات المعلن عنه في دبي منذ بداية هذا العام كان ملحوظاً، حيث أشارا إلى أنه على الرغم من المخاوف المتعلقة بالعرض وتراجع النمو السكاني، فإن الهجرة المتزامنة عالمياً بعد الجائحة إلى منازل أكبر يسهم أيضاً في تنشيط سوق العقارات السكنية في دبي.

ورفع «إتش إس بي سي» توصيته بشأن شركة «إعمار العقارية»، أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، من«الاحتفاظ» إلى «شراء». وقال المحللون إن إعمار، التي سجلت زيادة قدرها 3 أضعاف في مبيعاتها على مدى 5 أشهر، تمثل أفضل خيار لاستقطاب توجهات الانتقال إلى المنازل الأكبر حجماً.

ورفع البنك السعر المستهدف لشركة «إعمار العقارية» من 3.83 درهم إلى 5.20 درهم.

كما رقى أسهم شركة «إعمار للتطوير» من «الخفض» إلى«الاحتفاظ»، مع زيادة السعر المستهدف إلى 3.89 درهم من 2.51 درهم. ورفع «إتش إس بي سي» السعر المستهدف لشركة «إعمار مولز»، والذي بقي تصنيفها عند «احتفاظ»، من 1.81 درهم إلى 2.03 درهم.

وبدأ النشاط التجاري في دبي في الانتعاش جنباً إلى جنب مع انتعاش السياحة والتوزيع السريع للقاحات«كوفيد-19».

وبالنسبة للعقارات التي لا تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، تم تسجيل 84 صفقة في شهر مارس وحده، وفقاً لبيانات شركة «بروبرتي مونيتور» للاستشارات العقارية. (بلومبيرج)