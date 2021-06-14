شكرا لقرائتكم خبر عن «أديا» يدرس تغييرات في محفظة العقارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة إن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، يدرس إجراء تغييرات استراتيجية في محفظته العقارية بعد تأثيرات جائحة كورونا، ويراجع الصندوق السيادي أداء أصوله العقارية بعد تراجع في عائدات مراكز التسوق ومباني المكاتب.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن «أديا» قد يفكر في تقليص تعرضه لبعض الاستثمارات التي لم تعد مجدية.

وقال أحد المصادر إن جهاز أبوظبي للاستثمار سيظل لاعباً رئيسياً في مجال العقارات، إلا أنه قد يغير تركيزه على الصفقات المستقبلية ويزيد من التعرض على عقارات المستودعات ومراكز التكنولوجيا والإسكان الميسور الكلفة.

وأضاف المصدر أن المراجعة مستمرة، ولم يتخذ الجهاز أي قرارات نهائية بشأن التغييرات التي سيجريها.

(بلومبيرج)