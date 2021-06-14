شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد أول متبرعي «دمي لوطني» بدورتها 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت يوم الإثنين حملة «دمي لوطني» في موسمها الجديد، حيث تقدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، المشاركين في الحملة ليكون أول المتبرعين، في موسمها لهذا العام، تحفيزاً لأفراد المجتمع على المشاركة، وتعزيزاً لقيم العطاء التي يتسم بها أبناء الإمارات.

ودعا سموّ الشيخ منصور بن محمد، إلى التفاعل والمشاركة الإيجابية بالتبرع بالدم، مؤكداً أهمية هذه المشاركة وأثرها في إنقاذ المرضى والحالات الحرجة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تتطلب التكاتف في إنجاح المبادرات الإنسانية التي تصب في مصلحة المجتمع.

ونشر سموّه على «تويتر» صورة له خلال مساركته في الحملة قائلاً «خلال تبرعي بالدم اليوم ضمن حملة «دمي لوطني»، نشكر القائمين على هذه الحملة الانسانية».

وانطلقت حملة «دمي لوطني» في دورتها الأولى عام 2012 برعاية سموّ ولي عهد دبي، حيث كان أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاقها، وهو ما أسهم في تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة فيها منذ عامها الأول، خاصة بعد تأكيد سموّه أهمية المبادرة بقوله «التبرع بالدم أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم تعبيراً عن حب الوطن، خصوصاً أن هناك مرضى ومصابين في حاجة إلى كل قطرة دم».

وتنفّذ الحملة بشراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين خدمة الأمين، وهيئة الصحة بدبي، وصحيفة «الإمارات اليوم». وقد أظهرت إحصاءات الهيئة أن الحملة، وفرت نحو 36 ألف وحدة دم خلال السنوات التسع الماضية، وهو ما ساعد في إنقاذ نحو 90 ألف مريض.