شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عجمان تنظم مؤتمر التميز التربوي العالمي «افتراضياً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، والدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، عقدت جامعة عجمان بالشراكة مع المركز الدولي للتربية الابتكارية في ألمانيا، المؤتمر الدولي في نسخته العشرين «افتراضياً»، بعنوان «التميز التربوي: تربية الموهوبين؛ الإبداع والابتكار في التعليم الأساسي والتعليم العالي».

استمر المؤتمر ثلاثة أيام ابتداء من 10 حتى 12 يونيو/ حزيران الجاري، وتم عقد 30 جلسة علمية بواقع 130 محاضرة ألقاها نخبة من كبار المختصين والباحثين في مجالات التربية كافة، حيث هدف المؤتمر إلى إبراز التجارب العربية والعالمية في الإبداع والابتكار في مراحل التعليم العام والتعليم العالي وتعزيز التواصل الحضاري وتبادل الخبرات بين الباحثين المشاركين، من خلال استضافة نخبة من المتحدثين في المجال التربوي من مختلف دول العالم، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والأردن ومصر ومملكة البحرين و دولة الإمارات.

ووجّه الدكتور كريم الصغير شكره لجميع المشاركين في المؤتمر وقال: «إن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتعليم العالي في دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تعزيز مواهب وقدرات الطلبة بما يتوافق مع المتطلبات العالمية في قطاع التعليم العالي، لذلك حرصت الجامعة على رفع كامل جاهزيتها وبنيتها التحتية التقنية لتحقيق رؤية الدولة في تحقيق متطلبات التعليم العالي، خصوصاً خلال جائحة «كورونا». وقد نجحنا في الارتقاء بالجانب البحثي على مختلف المستويات وفي مواضيع ذات أهمية كبيرة، مثل الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تبوؤ الجامعة مراكز مرموقة إقليمياً وعالمياً خلال تلك الفترة الصعبة».

وناقش المؤتمر عدداً من المحاور كان أهمها الابتكار والإبداع وتربية الموهوبين والتعليم العام والتعليم العالي، والتعليم عن بعد، والتعليم الإلكتروني لمواجهة جائحة «كوفيد-19»، والاتجاهات والقضايا المستقبلية في التعليم. وسعى إلى التركيز على أهمية وجود التميز والإبداع والابتكار وإنتاج جيل من الطلبة مزودين بالعلم والمهارات الأساسية اللازمة لحل المشكلات الحياتية والتنافس على الوظائف المستقبلية، إضافة إلى إبراز التجارب العربية والعالمية في الإبداع والابتكار في مراحل التعليم العام والتعليم العالي.