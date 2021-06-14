شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الشارقة» تبدأ تسوية شاملة لأراضي الموردة 3 في ضاحية السيوح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بدأت دائرة الأشغال العامة بالشارقة بتسوية ودفن منطقة الموردة 3 من الأراضي الرملية في ضاحية السيوح للمواطنين المستفيدين من المنح الحكومية لبناء مساكنهم، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وثمّن المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بدعم مسيرة التنمية والنهضة وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين، وتوطيد أركان استقرار الأسرة الإماراتية، منوّهاً بأن تسوية الأراضي وتمهيد الطرق ستسهمان في وصول مركبات الإنشاء إلى مواقع العمل وتيسير وصول المواطنين إلى منازلهم.

وقال: هذه الخطوة التي شرعت في تنفيذها حكومة الشارقة، تأتي تجسيداً للنهج الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة في التلاحم بين أفراد المجتمع وحسن القيادة الراقي بهموم المواطنين والعمل على حل كل المشاكل التي تواجههم مهما كان حجمها في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الدائرة أنجزت إلى الآن في المنطقة تسوية 286 قطعة أرض تم الطلب عليها للتسوية الفردية، ثم لتسريع عملية التسويات جاء القرار بتسوية قطع الأراضي كاملة تسوية شاملة.

وأضاف أن دائرة الأشغال ستعمل على رفع العبء عن كاهل الشباب المواطنين الذين أصبح جل اهتمامهم ينصب حول البحث عن المسكن الملائم، الذي يتناسب مع أحلام وتطلعات كل منهم، مشيراً إلى أن الدائرة ستنتهي من أعمال الدفن خلال 4 أشهر، وتم تعيين عدة شركات مقاولات مختصة للبدء بالعمل.

من جانبها، أشارت المهندسة علياء الرند، مدير إدارة مشاريع المباني إلى الدراسات الهندسية التي أجرتها الدائرة من خلال دراسة ومسح طبوغرافية المنطقة والتخطيط العمراني لقطع الأراضي التي بلغت 523 قطعة أرض من أصل 809 والخدمات العامة والبنى التحتية، وبلغت كمية القطع المطلوبة 1.801.092 مليون متر مكعب.

وأكدت أنه سيتم إنشاء طرق حصوية بطول 7 كيلو مترات، وعرض 3 أمتار، لتيسير مركبات الإنشاء الخاصة بالبناء ومراعاة السلامة والانسيابية المرورية بشكل يتلاءم مع ما تمتاز به المناطق السكانية الحيوية، وبما يؤمّن سهولة التنقل فيها.

في السياق ذاته، أكد المهندس هادف الخضر رئيس قسم الإشراف، أن الدائرة بصدد عمل دراسة شاملة للقيام بالتسويات الترابية لمنطقتي الموردة 6 والموردة 7 في ضاحية السيوح، وسيتم طرحها في مناقصة قريبا لتعيين شركات المقاولات إيذانا بالبدء.

وأضاف أن الدائرة أنجزت خلال الأعوام الأخيرة تسويات ترابية شاملة في مناطق الموردة 1 والموردة 2 والموردة 4 والموردة 5.