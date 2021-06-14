وزير الري السوداني: إثيوبيا تضع شروطًا تعجيزية والملئ الثاني لسد النهضة دون إتفاق أمر خطير



الشارقة - اميمة ياسر -

قال ياسر عباس وزير الرى السودانى، أنه من الضرورى توقيع اتفاق ملزم حول سد النهضة، مشددا على أن إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق حول هذا السد.

وأضاف ياسر عباس، خلال مؤتمر صحفى، أن بلاده الأكثر تأثرا بشكل مباشر من سد النهضة، موضحا أن التفاوض مع إثيوبيا شهد رفض مقترحا منها لا يتضمن اتفاقا ملزما، وبالتالي الحديث عن عدم التوقيع على اتفاق حول السد مسألة غير مقبولة.

وشدد الوزير السودانى، على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية لتعظيم الموقف التفاوضى في هذا الملف، موضحا أن إصرار إثيوبيا على تقاسم المياه، أمر يمكن قبوله ولكن يجب أن يكون خارج ملف سد النهضة.

وأكد وزير الرى السودانى، أن الملئ الثانى لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم أمر خطير، مشددا على أن التنسيق مستمر مع الدولة المصرية من أجل استكمال مسار التفاوض، وهناك اجتماع غدا لوزراء الخارجية العرب لمناقشة هذا الملف.

وتابع:" أن مصر والسودان حريصتان على التوصل إلى اتفاق دون الضرر بهما، مشيرا إلى أن هناك أضرارا كبيرة، سوف تقع على بلاده من الملئ الثانى للسد، حيث يهدد سلامة المنشأت المائية والمواطنين.

وأوضح وزير الرى السودانى، أنه ليس هناك أي جديد بشأن المفاوضات حول السد منذ مفاوضات كينشاسا، والسودان لم يغير موقفه من الاتحاد الافريقي وهناك إصرار على دعم مبادرة الاتحاد الأفريقى، ولكن الاتحاد الأفريقي منفردا لا يستطيع حل الأزمة، ولابد من تغيير طريقة التفاوض عبر تقويه دوره مع دعم المنظمات ذات الثقل، والاستعانة بالاتحاد الاوربى والولايات المتحدة الأمريكية، واجتماع الغد سوف يكون تعبيرا عن مخاطبة التعنت الاثيوبى، في عدم الوصول إلى اتفاق يضمن الحقوق للدول الثلاثة.