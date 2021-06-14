برلماني بأسيوط يشبه وزير المالية بـ"سيدنا يوسف"

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلام النائب حمادة زهير عن محافظة أسيوط، من المضبطة، وذلك بعد تشبيهه لوزير المالية الدكتور محمد معيط بسيدنا يوسف.

وقال المستشار حنفي جبالي: “يحذف كلام النائب من المضبطة ولا يجوز تشبيه الوزراء بالأنبياء وهو أمر مخالف”، متابعًا: “ألمح اعتراضات شديدة من أعضاء حزب النور”.

وكان النائب حمادة زهير قد أشار إلى الدور الذى لعبه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر.

وقال خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد: “وزير المالية يذكرني بسيدنا يوسف حينما أتى لمصر في مثل هذه الظروف وهو ما قابله رئيس المجلس والأعضاء بالرفض”.

وعاود النائب كلامه قائلا: “طب عليا الطلاق بالثلاثة الدكتور محمد معيط هو أحسن وزير مالية جه في مصر”.