شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم، موقف الصادرات الزراعية المصرية، وأكد أن إجمالى حجم الصادرات العام الماضى أكثر من 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار (بما يعادل 33 مليار جنيه)، وشدد على أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة جيدة فى الأسواق العالمية، ويزداد عليها الطلب من كل الدول.

وتابع وزير الزراعة:"يتم تصدير أكثر من 350 سلعة لأكثر من لـ 150 دولة أهمها دول الاتحاد الأوروبى، روسيا، اليابان، جنوب شرق أسيا، الدول العربية، كما تم فتح 11 سوقا إضافية فى 2020، وتمثل الصادرات الزراعية نسبة 17% من إجمالى الصادرات السلعية".

وأكد على زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية، مع إتباع أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش)، وأيضا تعزيز قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً (40 معمل للفحص والتحليل)، والالتزام بجودة المنتج الزراعى من خلال معايير الصحة والصحة النباتية لزيادة القيمة السوقية للحاصلات المصدرة.

وأشار السيد القصير وزير الزراعة، إلى أنه تم إدراج دعم شحن الصادرات الزراعية ضمن برنامج دعم الصادرات.