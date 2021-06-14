شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: توجيهات من الرئيس السيسى لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية تحقيق الأمن الغذائى، وقال إنه يعد الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة أن تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف وزير الزراعة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم، أنه لم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى، وقد ظهر جلياً خلال جائحة كرونا.

وأكد أن هناك بعض المحاصيل والسلع فيها الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير مثل الفاكهة – الخضر - الأرز - الذرة البيضاء - الذرة الرفيعة – الدواجن – الألبان - بيض المائدة، ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي مثل المحاصيل السكرية – الشعير – الأسماك.