شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: لن نبخل على الصحة والتعليم.. ونؤمن بأن بناء الإنسان له أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة لديها موازنتين الأولى هى الموازنة العامة للدولة، والثانية هى موازنة الهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أن إيرادات الموازنة العامة 1365 مليار جنيه، وإيرادات الهيئات الاقتصادية تبلغ 1350 مليار إيرادات جارية، والجمع بينهما يبين أن إيرادات مصر تبلغ 3379 مليار جنيه.

وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن السبب وراء فصل موازنة الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة هو أن الهيئات الاقتصادية تحتاج مرونة أسرع وقرارات وتحركات أسرع للهيئات الخدمية والوحدات الإدارية والمحليات.

وتابع: إيرداتنا الضريبية زادت بـ 101 مليار جنيه عن ذات الفترة السنة الماضية، رغم التأثر بتداعيات كورونا، ومعدل نمو 16%، وذلك بسبب الميكنة، قبل أن يشير إلى أن كل ماقيل تحت القبة له كل التقدير ونعمل جاهدين لتحسين الأجور، ولكن نضع أعيننا على أكثر من شئ: ضبط مالي، تخفيض عجز، تقليل الدين.

وقال وزير المالية: بدأنا فى الدفع بمصر فى المؤشرات الدولية، ومعنى ذلك مزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصرى، واعتقد أننا سنستمر فى مساعى تخفيض الدين، لإفساح مساحة أكبر أن نحسن مستوى معيشة المواطنين.

وبخصوص الصحة والتعليم، قال وزير المالية: اعترف إننا نحتاج مبالغ أكتر، ولكن لدى حتميات فى الموازنة، أجور 180 مليار، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجدمهورية للبدلات، فيما يخص الصحة: رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل

وأضاف: لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شئء، واختتم بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو، ونعمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كافة المشكلات.