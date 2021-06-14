شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب بعد الموافقة على مشروع الموازنة: الرقابة مستمرة باللجان والجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر للنائبات والنواب أعضاء المجلس معارضة وأغلبية على المناقشات والمداخلات التى شهدتها مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2021/2022.

وأكد جبالى، أن تلك المناقشات تميزت بالثراء والدقة والموضوعية، كما تناولت كل أوجه النقد البناء لأعمال الحكومة، قائلا: "وتلك هى الديمقراطية والالتزام الدستورى بالرقابة المستمرة على الأداء الحكومى ومتابعة التنفيذ فى اللجان النوعية أو الجلسة العامة وفق خطة عمل الحكومة للسنة المالية القادمة، الرقابة مستمرة فى اللجان والجلسات العامة".

كما أعرب رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عن بالغ تقديره واحترامه لما يبذله رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى سبيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة، مطالبا الحكومة بمراعاة الملاحظات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة والملاحظات التى التى كشف عنها النواب خلال المناقشات والتى تبلورت فى تحقيق المصلحة العامة للدولة، قائلا: ويتعين على السلطات الثلاث وجوب العمل من أجلها لتنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه الوطن والمواطنين".