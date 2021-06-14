شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية لدراستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس ومكتب لجنة الشئون الأفريقية، وذلك بعد دراسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لهما، حيث رأت اللجنة أن كل اتفاقية منهما لا تتضمن ما يخالف الدستور وطريق إقرارهما متوافقة معه، وبالتالى يكتفى بمواقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.

وأحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام ايرلندا إلى عضوية البنك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس ومكتب لجنة الشئون الأفريقية.

كما أحال أيضًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس ومكتب لجنة الشئون الأفريقية.