شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من التنسيقية يشارك فى مؤتمر استراتيجيات التحول للاقتصاد الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عددا من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى فعاليات المؤتمر الثالث الخاص باستراتيجيات التحول للاقتصاد الأخضر الذي يقام للعام الثالث برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وألقت وزيرة البيئة كلمة نيابة عن رئيس الوزراء، أكدت فيها دعم الدولة للجهود التي تخص التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

تأتي المشاركة حرصاََ من لجنة الطاقة والبيئة على مواكبة ما يحدث على الساحة المحلية والعالمية فيما يخص الشئون البيئة ومفاهيم التنمية المستدامة.

حضر المؤتمر النائبة نهى زكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وأحمد فتحي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالتنسيقية، وإسلام حمدي أمين مساعد اللجنة.