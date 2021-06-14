شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على موازنته لعام 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى 2021/2020، حيث بلغ المخصص للباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات 921 مليونا و900 ألف جنيه، وبلغ المخصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 492 مليونا و700 ألف جنيه وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 57 مليون جنيه.



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