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مجلس النواب يوافق على موازنته لعام 21/22

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على موازنته لعام 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى 2021/2020، حيث بلغ المخصص للباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات 921 مليونا و900 ألف جنيه، وبلغ المخصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 492 مليونا و700 ألف جنيه وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" 57 مليون جنيه. 

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (2)
الجلسة العامة لمجلس النواب (2)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (3)
الجلسة العامة لمجلس النواب (3)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (4)
الجلسة العامة لمجلس النواب (4)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (6)
الجلسة العامة لمجلس النواب (6)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (7)
الجلسة العامة لمجلس النواب (7)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (8)
الجلسة العامة لمجلس النواب (8)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (10)
الجلسة العامة لمجلس النواب (10)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (11)
الجلسة العامة لمجلس النواب (11)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (12)
الجلسة العامة لمجلس النواب (12)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (14)
الجلسة العامة لمجلس النواب (14)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (15)
الجلسة العامة لمجلس النواب (15)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (16)
الجلسة العامة لمجلس النواب (16)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (18)
الجلسة العامة لمجلس النواب (18)

 

الجلسة العامة لمجلس النواب (19)
الجلسة العامة لمجلس النواب (19)

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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