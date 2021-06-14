شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تستقبل وفدا برلمانيا من أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد هيبة، اليوم الاثنين وفدًا برلمانيًا من دولة أوزبكستان برئاسة النائبة عالية يونسوفا أمين البرلمان بجمهورية أوزبكستان والمسئولة عن حقوق الإنسان ولطف الدين خوجة القائم بأعمال سفارة أوزبكستان بالقاهرة

ورحب الدكتور محمد هيبة بالوفد مشيداَ بالعلاقات المصرى الأوزبكية والتى شهدت زخما أثر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأوزبكستان عام 2018 والتى كان من نتيجتها دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

وأكد هيبة أهمية استغلال تلك العلاقة المميزة بين القيادة السياسية فى البلدين لدعم وتطوير التعاون فى الاصعدة المختلفة والقضايا المشتركة على المستويين الدولى والإقليمى خاصة فى مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأشار هيبة إلى تطلعه وأعضاء اللجنة إلى تطلعه لاستمرار التعاون البرلمانى بين البلدين الصديقين وكذا التعاون المشترك بين الأزهر وأوزبكستان فى مجال تنمية الفكر الدينى فى مواجهة العنف والتطرف والحفاظ على التراث الإسلامى الوسطى.

ومن جانبها أكدت عاليا يونسوفا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأوزبكستان واهمية تبادل الزيارات مشيرة إلى وجود تواصل مستمر بين اللجان الحكومية فى البلدين لفتح آفاق التعاون.

واشادت عاليا بالعلاقات الوثيقة مع الأزهر الشريف ومكانته عند الشعب الأوزبكى، مشيرة إلى إلى تطلعها إلى مواصلة التعاون المشترك وخاصة فى الفعاليات المقبلة لدولة أوزبكستان بجانب تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية.

وفى نهاية الاجتماع تبادل الطرفان الهدايا التذكارية تعبيرًا عن أواصر الصداقة والأخوة.