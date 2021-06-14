شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: أجور العاملين بالدولة تضاعفت خلال السنوات الماضية ونسعى لتحسينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين أجور العاملين بالدولة وزيادة الاستثمارات، لافتا إلى أن مخصصات الاستثمارات الحكومية بموازنة عام 2014/2015 بلغت 61.8 مليار جنيه، فيما قفزت إلى 358 مليار جنيه بمشروع موازنة 2021/2022.

كما أشار الدكتور محمد معيط، إلى أن المرتبات تضاعفت منذ عام 2014/2015 وحتى مشروع موازنة العام المالى القادم، مضيفا: "مع الأخذ فى الاعتبار أن عدد العاملين بالدولة عام 2014 كان 6 ملايين والآن فى حدود 5 ملايين موظف".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.