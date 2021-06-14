شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط لـ"النواب": استثمارات الصحة فى خطة العام المالى 21/22 زادت 205% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 2021/2022 تستهدف معدل نمو 5.4%، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وتابعت قائلة، إن إجمالى الاستثمارات الكلية فى عام الخطة يبلغ 1250 مليار جنيه، والاستثمارات الحكومية تقدر بنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت "السعيد" أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25٪ من الاستثمارات الكليّة الـمُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة بـ23% العام السابق.

وأضافت أن الحكومة تولى اهتمام كبير بالاستثمارات الخضراء، لأننا نريد أن نحافظ على أصولنا، لافتة الى أن نسبتها الحالية تبلغ نحو 15%، ومن المنتظر زيادتها إلى 30% فى عام الخطة.

وأكدت وزيرة التخطيط أن استثمارات الصحة فى عام 21/2022 ارتفعت بنسبة 205%، مقارنة بـ20/2021.

ولفتت الى أن خطة الصحة تستهدف الإسراع من معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري إنشاءها وتطويرها؛ لسرعة دخولها الخدمة وبدء استفادة المواطنين بها والتي تصل اعتماداتها إلى 1.56 مليار جنيه، كما تهدف الخطة الى الانتهاء من 23 مستشفى تتراوح نسبة إنجازها حاليًا 77%، وكَذَلِك مُبادرة المشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، باعتمادات تصل إلى 650 مليون جنيه وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزي.

وتابعت الحديث نستهدف تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات والتوسع في إتاحة أسِرَّة الرعاية المركزة باعتمادات تصل إلى 598 مليون جنيه لتوفير 2861 سرير رعاية مركزة/ 420 حضانة أطفال/ 421 سرير رعاية أطفال، فضلًا عن تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة المرأة" لتقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدي من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج، بتكلفة كلية 600 مليون جنيه (بدأت في يوليو 2019) وباعتمادات تصل خلال 21/2022 إلى 105 مليون جنيه لتغطية 30 مليون سيدة.