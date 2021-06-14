شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب المناقشة بمجلس النواب فى الموازنة العامة والخطة 2021 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، باب المناقشة فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.

وكان المجلس بدأ أمس فى مناقشة التقرير حيث قام الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة، بعرض التقرير ثم بدأت مناقشة النواب فىى الموازنة والخطة على مدار جلسة أمس واليوم.

ومن المنتظر أن ييتم اليوم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 21م22 ومشروع قانون الخطة ومشروعات قوانين موازنات الهيئات الاقتصادية ومشروع قانون موازنة وزارة العدل والإنتاج الحربى.

وتنص المادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.