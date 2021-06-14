جبروت سائق ضرب زوجته المريضة بالسرطان فوقعت جثة هامدة.. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سائق توك توك بقتل زوجته مريضة السرطان بعد تعديه عليها بالضرب حتى الموت.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لاستخراج الجثة عقب 24 ساعة من دفنها لتشريحها وبيان سبب الوفاة ومدى وجود اصابات ظاهرية بها من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة

وشهدت منطقة الطالبية جريمة قتل بشعة عندما تعدى سائق توك توك على زوجته مريضة السرطان بالضرب وتركها عدة ساعات تنازع الموت حتى فارقت الحياة ثم دفنها وابلغ اسرتها بعد انتهاء الدفن.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا من شقيقين يعملان مزارعين في منوف بمحافظة المنوفية، يفيد بوفاة شقيقتهما على يد زوجها سائق "توكتوك"، بعد تلقيهما اتصالا هاتفيا من الزوج يخبرهما بوفاة شقيقتهما إثر مرضها وانه انهى اجراءات دفنها والجنازة ما دفعهما للشك في أمر وفاة شقيقتهما وابلاغ الشرطة.

وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث لفحص البلاغ وتبين من التحريات الأولية بقيادة العقيد عمر حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية أن الزوج 45 سنة سائق توك توك وراء قتل زوجته 42 سنة حيث تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

واضافت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن الزوجين لديهما 8 أبناء وتوجد بينهما خلافات زوجية وأن الزوج معتاد الشجار معها حتى نشب بينهما خلاف أمس ما دفع الزوج للتعدي عليها بالضرب ب "عصا" على راسها وانحاء جسدها ما تسبب في اصابتها بحالة إعياء وتركها ملقاة على الارض لمدة من 3 ل 4 ساعات حتى فارقت الحياة.

وتمكنت قوة امنية برئاسة المقدم اسلام السيد رئيس مباحث الطالبية من القاء القبض على الزوج المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الجريمة حيث قرر انه تعدى عليها بالضرب حتى شعرت بإعياء وتركها حتى لفظت انفاسها الاخيرة فذهب الى مستوصف طبي واحضر منه طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليها وبرر الاصابات بجسدها بانها مريضة سرطان وسقطت اثناء سيرها في الشارع فكتب له الطبيب التقرير الطبي وتوجه به الزوج الي الوحدة الصحية وحصل بموجب التقرير على تصريح بالدفن وانهى اجراءات الجنازة والدفن سريعا ثم ابلغ اسرتها في محافظة المنوفية

وتمكن التوصل للسيدة التي قامت بُغسلها والتي أكدت وجود إصابات بها وأنها شكت في الأمر ولكن استكمل غسلها بعد رؤية تصريح الدفن.

واستجوب فريق البحث الابن الاكبر للزوجين 18 عام الذي شهد بتعدي والده على والدته بالضرب واقر بانهما اعتادا التشاجر فيما بينهما وتلك المرة انهال والده على امه بالضرب وقتلها.