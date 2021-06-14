الجزائر تسحب ترخيص قناة فرانس 24

اسماعيل عبد الحي - قررت وزارة الاتصال الجزائرية، مساء اليوم الأحد، سحب الاعتماد من ممثلي القناة التلفزيونية الإخبارية الفرنسية “فرانس 24” في الجزائر.

وبحسب وزارة الاتصال، جاء القرار بسبب “عِداء القناة للجزائر”.

وفي مارس الفائت، استدعى وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، مكتب “فرانس 24″، ووجه له آخر إنذار بسبب “تحيز صارخ” للقناة في تغطيتها وأعمال “غير مهنية معادية” للبلاد.

في وقتٍ سابق، رد مدير القناة على تلك الاتهامات، قائلاً: “نحاول القيام بعملنا بأمانة قدر الإمكان. نقوم بعملنا كصحفيين وفقا للقواعد المعمول بها”.