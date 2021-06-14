هل يصلح بايدن ما أفسده سلفه مع حلف الأطلسي؟

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عقد حلف شمال الأطلسي، اليوم الاثنين، أول اجتماع يحضره الرئيس الأميركي جو بايدن منذ وصوله إلى السلطة في يناير الماضي.

ويسعى بايدن لإصلاح العلاقات بعد تهديد سلفه دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف العسكري المسلح نوويا ووصفه لأعضائه بأنهم "مقصرون" في تمويل عمليات الحلف.

وأراد بايدن مجددا، لدى وصوله إلى بروكسل بعد مشاركته في قمة مجموعة السبع في إنجلترا مطلع الأسبوع، إلى حشد الحلفاء الغربيين لدعم استراتيجية أميركية جديدة وإظهار الوحدة.

وقال الرئيس الأميركي إن الدفاع عن أوروبا وكندا "التزام مقدس" بالنسبة للولايات المتحدة، وهو ما يمثل تحولا ملحوظا عن تهديدات سلفه ترامب.

وأضاف بايدن "البند الخامس التزام مقدس"، مشيرا إلى تعهد الدفاع الجماعي للحلف عبر الأطلسي. وأضاف عقب وصوله بسيارته الرئاسية السوداء "أود أن تعرف كل أوروبا أن الولايات المتحدة هناك".

وأردف بايدن "حلف شمال الأطلسي مهم للغاية بالنسبة لنا".