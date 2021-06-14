أبرزهم البلتاجي والعريان.. تأييد حكم الإعدام لـ 12 قيادياً إخوانياً في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، حكم الإعدام لـ12 متهماً وتخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية فض رابعة.



وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 متهماً من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها.

وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات في وقت سابق، بتهم تهديد السلم والأمن العام من خلال تجمهر في ميدان رابعة كان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

وشملت الاتهامات أيضاً مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.