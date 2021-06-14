ماكرون يلتقي ميركل في برلين يوم الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور برلين في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وسوف يلتقي ماكرون وميركل لتناول العشاء في مقر المستشارية مساء يوم الجمعة المقبل لمناقشة القضايا الأوروبية ومواقفهما قبل اجتماع لقادة دول الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي في بروكسل يومي 24 و25 يونيو.

يشار إلى أن ماكرون هو أول زائر أجنبي يلتقي ميركل هذا العام. ومن المقرر أن تتنحى ميركل عن منصبها كمستشارة في وقت لاحق من هذا العام.

وحضرت ميركل وماكرون قمة مجموعة السبع في كورنوال، التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الأحد.

ومن المقرر أن يحضر الزعيمان قمة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل اليوم الاثنين.