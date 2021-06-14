ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

كشفت جامعة عين شمس المصرية عن آخر تطورات الحالة الصحية للتوأم البوروندي الملتصق، والذي تم فصله بعملية جراحية دقيقة في مستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي بالقاهرة. وأكدت جامعة عين شمس، اليوم، استقرار الحالة الصحية للتوأم البوروندي الذي تم فصله بعملية جراحية، مشيرة إلى تقديم الرعاية الطبية الكاملة في مستشفى الدمرداش بالقاهرة.

فصل توأم بوروندي ملتصق في مصر

ونشرت الجامعة مقطع فيديو للطفلين المنفصلين يُظهر استقرار الحالة الصحية لهما، موضحة أن عملية فصل التوأم المُلتصق أجريت مجانًا، مع تحمل جامعة عين شمس جميع نفقات الإقامة والعلاج والرعاية الطبية. وفي وقت سابق، أعلن رئيس جامعة عين شمس في مصر، الدكتور محمود المتيني، نجاح عملية فصل التوأم البوروندي الملتصق بمستشفى الدمرداش الجامعي، تحت إشراف كبار الأطباء والمتخصصين.

