الرئيس الأمريكي: ميثاق الدفاع المشترك للحلف الأطلسي "التزام مقدس"

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي ناتو، إذا تعرضوا للهجوم باعتبار هذه المسؤولية "التزاماً مقدساً"، وذلك على النقيض من خطاب سلفه دونالد ترامب.



وقال بايدن إنه عندما تعرضت الولايات المتحدة لهجمات 11 سبتمبر(أيلول) "عززها حلف شمال الأطلسي، لقد احترموا المادة الخامسة"، في إشارة إلى اتفاق الدفاع المتبادل للحلف، المنصوص عليه في المعاهدات التأسيسية للحلف.

كما قال الرئيس الأمريكي في لقاء نقله التليفزيون مع رئيس حلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قبل بداية قمة الناتو في بروكسل اليوم الاثنين: "أريد فقط أن تعرف أوروبا كلها أن الولايات المتحدة موجودة".

وأضاف "الناتو مهم للغاية لمصالح الولايات المتحدة، يسمح لأمريكا بتسيير أعمالها في جميع أنحاء العالم".