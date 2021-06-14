استهداف قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي بطائرة مسيرة

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

استهدفت طائرة مسيرة، فجر اليوم الاثنين، قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي، دون وقوع أي خسائر بشرية.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن ”طائرة مسيرة مجهولة ألقت مقذوفات متفجرة، أصابت سياج القوة الجوية داخل المطار العسكري في بغداد بعدد من المقذوفات“.

وبينت المصادر أن ”عملية الاستهداف لم تسفر عن أي خسائر بشرية، فقط أضرار في السياج، الذي سقطت عليه المقذوفات، فيما تجري السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث“.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد، إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي، إلى هجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين