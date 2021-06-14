العربية أبوظبي تعلن عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

أعلنت العربية أبوظبي عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وطرابزون في تركيا من 13 يوليو المقبل.



وتقدم العربية أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً مما يوفر للعملاء خيارا جديدا وملائما يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.

وتمثل طرابزون الوجهة 14 للعربية أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو/تموز 2020.

وبدأت "العربية للطيران أبوظبي" رحلاتها بطائرتين من طراز ايرباص A320 انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، وتقدم لمسافريها تجربة السفر ذاتها التي توفرها "العربية للطيران" من مقرها في إمارة الشارقة والمتميزة بالقيمة المضافة.

وتمثل "العربية للطيران أبوظبي" ثمرة الاتفاقية الموقعة بين "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران" لإطلاق شركة طيران اقتصادي تكون بمثابة مشروع مشترك مستقل، وتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها.

يشار إلى أن "الاتحاد الدولي للنقل الجوي" (إياتا) منح "العربية للطيران أبوظبي" رمز الحجز (3L). ومن مقرها في أبوظبي، ستعتمد الشركة الجديدة على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة الذي تعتمده "العربية للطيران".

ويعود تاريخ طرح نموذج السفر الجوي الاقتصادي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عام 2003، حيث تم إطلاقه في الإمارات إبان إطلاق "العربية للطيران"، وحقق نمواً متسارعاً منذ ذلك الحين.