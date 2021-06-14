شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة أمريكية :لقاح نوفافاكس يحقق فاعلية 90% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نوفافاكس اليوم الاثنين بيانات المرحلة الأخيرة من تجربتها في الولايات المتحدة على لقاح كوفيد-19 والتي تظهر فاعلية بنسبة تزيد على 90 في المئة ضد مجموعة متنوعة من سلالات الفيروس.

وأوضحت الشركة أن الدراسة، التي أُجريت على قرابة 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة والمكسيك، تضع نوفافاكس على المسار لتقديم طلب للحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ للقاح في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في الربع الثالث من عام 2021. وأضافت نوفافاكس أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 القائم على البروتين كان فعالا بنسبة تزيد على 93 في المئة مع السلالات السائدة من كوفيد-19 والتي كانت مصدر قلق للعلماء ومسؤولي الصحة العامة. وتطوير اللقاحات القائمة على البروتين طريقة تقليدية تعتمد على استخدام أجزاء من الفيروس لتحفيز الاستجابة المناعية.