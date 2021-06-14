شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا «دلتا» يظهر في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الصحة الكويتية ، إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا "دلتا" في الكويت.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ،اليوم الاثنين ، إصابة بعض الحالات في دولة الكويت بالمحور دلتا المعروف باسم(المتحور الهندي) من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية( كونا) اليوم عن السند قوله إن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في دولة الكويت ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.