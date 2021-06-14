شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار اليمن» يفتتح مركز العمليات والعناية المركزة في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مركز العمليات والعناية المركزة في محافظة المهرة، تلبيةً لاحتياج المحافظة من الخدمات الصحية للحالات المزمنة والعاجلة، وتسهيلاً لحصول المرضى في المحافظة وما جاورها على الرعاية الطبية بجودة وكفاءة عالية.

وجرى قص شريط افتتاح المركز بحضور كل من: وزير الصحة د. قاسم بحيبح، ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، ومدير مكتب الصحة في المحافظة عوض بن مبارك، ومشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بمكتب المهرة الأستاذ محمد الهادي، ومسؤولي المركز من الأطباء والكوادر الصحيين.

وقال وزير الصحة د. قاسم بحيبح: يسعدنا في هذا اليوم أن نفتتح مركز العمليات والعناية المركزة في مستشفى الغيضة، ولاشك بأن سيكون له فائدة كبيرة للمواطنين في محافظة المهرة والمحافظات المجاورة، مضيفاً: دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية دائم وسخي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهذا المشروع أحد ثمار هذا التعاون المشترك، ونحن في قطاع الصحة نعتبر المملكة الداعم الأول للقطاع الصحي وهذا ليس بمستغرب على الإخوة في المملكة، وهو دائماً يقفون بجانب أخوانهم في اليمن.

وثمّن محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكداً أن المركز صرح عظيم وسيعود بالفائدة والنفع على الجميع.

من جانبه قال مشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بمكتب المهرة الأستاذ محمد الهادي أن مشاريع البرنامج التنموية تساهم في الرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.

وجاء افتتاح مركز العمليات والعناية المركزة بتمويل وتنفيذ وإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بعد اكتمال أعمال إنشائه وتجهيزه بأحدث الأجهزة لاستقبال الحالات الحرجة، رفعًا لكفاءة وقدرة تشغيل المرافق الصحية، وتقديم الدعم التقني والفني اللازم لاستيعاب الحالات، وتحقيقًا لسرعة وكفاءة التعامل مع الأزمات الصحية.

وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إنشاء مركز العمليات والعناية المركزة التابع لمستشفى الغيضة في المهرة على مساحة 1000 متر مربع وتجهيزه بنحو 134 جهازًا ومعدة طبية، وتشمل مرافقه مناطق العمليات والعزل، وغرفًا للعناية المركزة، شملت 15 جهاز لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و 13 سرير إفاقة وعناية مركزة، حرصًا على تطوير جودة الأداء طبقًا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.

ويعد المركز أحد مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الداعمة لقطاع الصحة في الجمهورية اليمنية، واستكمالاً لجهود المملكة المستمرة في دعم الأشقاء في اليمن ومساعدة الحكومة اليمنية على تلبية احتياجات الشعب اليمني من خلال مشاريع تستهدف تحسين التحتية لمختلف القطاعات ومن بين ذلك القطاع الصحي الذي شمل إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، وإعادة تأهيلها، وتجهيزها بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تدريب كوادرها على أفضل الممارسات الصحية، بعد دراسة الاحتياج لتحقيق الأثر الأكبر من هذه المشاريع الصحية.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تحسين خدمات مختلف القطاعات الحيوية في اليمن، ومن أهمها التعليم، والصحة، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والطاقة، وحتى الآن نفذ أكثر من 198 مشروعًا ومبادرة بمختلف المحافظات اليمنية، تم فيها تبني أفضل ممارسات التنمية والإعمار خلال جميع مراحل تنفيذ هذه المشاريع والمبادرات.