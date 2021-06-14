واسط تنهي موسم الحصاد في الصدارة وتطالب بجعلها 'عاصمة العراق'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة واسط، اليوم الاثنين، عن انتهاء موسم الحصاد لمحصول الحنطة بتسويق أكثر من 900 ألف طن.

وقال المحافظ محمد المياحي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "واسط تحتفظ بمركز الصدارة الاول في انتاج الحنطة بين محافظات البلاد"، موضحا أن "تسويق محصول الحنطة بلغ لغاية الآن "910 الاف طن" منه "770 الف طن" الى سايلوات وزارة التجارة و "40 الف طن" الى سايلوات شركات البذور التابعة لوزارة الزراعة بالاضافة الى مايقارب "100 الف طن" مدورة للاستهلاك المحلي بذور وخبز واستخدامات غذائية اخرى ومازال مستمر لبعض سايلوات وزارة التجارة".



وأضاف المياحي، أن المحافظة حققت زيادة في انتاج الحنطة هذا العام بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي رغم المصاعب التي يعاني منها القطاع الزراعي، فيما طالب بالإسراع في صرف مستحقات الفلاحين الذين سوقوا محاصيلهم"، معربا عن أمله من رئيس الوزراء "إطلاق تسمية (واسط عاصمة العراق الزراعية) تثميناً وتعضيداً للجهوده المخلصة التي تكللت في زيادة الانتاج وتحسين نوعيته".

