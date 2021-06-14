الكويت تهنئ بـ'العيد الوطني للصحافة العراقية'

وقال سفير دولة الكويت لدى بغداد، سالم غصاب الزمانان، في كتاب موجه إلى نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، مؤيد اللامي، وأطلعت عليه الخليج 365، "يسعدنا أن نتقدم لحضرتكم وإلى الاسرة الصحفية في العراق بخالص التهاني والتبريكات وهي تحتفي بالذكرى الـ152 للعيد الوطني للصحافة العراقية، وتأسيس جريدة الزوراء".وتمنى الزمانان، "المزيد من التقدم والتطور والازدهار لصحافة العراق".