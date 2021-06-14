بالوثيقة.. القضاء يهنئ الأسرة الصحفية بـ'العيد الوطني للصحافة العراقية'

وقال زيدان، بحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، إن "مجلس القضاء الأعلى يتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية وذكرى صدور صحيفة الزوراء".وتمنى زيدان، للصحفيين العراقيين "دوام الموفقية والنجاحات".