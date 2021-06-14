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انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. القضاء يهنئ الأسرة الصحفية بـ'العيد الوطني للصحافة العراقية' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين، التهاني لصحفيي العراق، لمناسبة "العيد الوطني للصحافة العراقية".
وقال زيدان، بحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، إن "مجلس القضاء الأعلى يتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية وذكرى صدور صحيفة الزوراء".
وتمنى زيدان، للصحفيين العراقيين "دوام الموفقية والنجاحات".
وتمنى زيدان، للصحفيين العراقيين "دوام الموفقية والنجاحات".