انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان تكشف سبب تأخر حسم ملف المفقودين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم بمكتبه، وفد اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP), والذي يضم رئيس برنامج العراق الكسندر هوغ ونائب رئيس مكتب العراق فواز عباس والمستشارة القانونية للجنة دنارا دردوسوفو".واثنى الكعبي، وفق البيان، على "النشاطات الانسانية التي حرصت اللجنة على القيام بها داخل العراق, وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الاخيرة, لافتآ الى ان وجود خبراء يمتلكون القدرة والكفاءة, ساهم في إتمام العديد من المهام في بلدنا الذي يعد من اكثر بلدان العالم معاناة من حيث عدد المفقودين, جراء ما شهده من حروب وصراعات وجرائم ارتكبت من قبل عصابات داعش".

واكد الكعبي، "وجود مساعِ لتوحيد جهود الجهات المعنية بملف المفقودين والمقابر الجماعية, مشيرا ان هذا الملف تعمل عليه عدة جهات مثل الداخلية والدفاع والصحة ومؤسسة الشهداء/ دائرة المقابر الجماعية والعدل وحكومة الاقليم ومفوضية حقوق الانسان, وبشكل نجم عنه تأخير وخلق روتين مطول واستغلال للملف في غير جانبه الانساني والقانوني".



وأشار إلى أنه "لتجاوز كل هذه التقاطعات يجب تأسيس دائرة واحدة تعنى بالملف حصرا وتمنح صلاحيات واسعة وتعمل بالتنسيق مع الجهات المذكورة بحسب التخصص, مشددا على الجميع ان ينظر للأمر من جانب انساني فقط وان من حق الاهالي معرفة مصير ذويهم من المفقودين".

واعرب، عن "دعم مجلس النواب لعمل كافة المنظمات الدولية العاملة في العراق والتي تقدم خدمات جليلة لدولة وشعب العراق ومن بينها (ICMP), مؤكدا ان وجودهم قانوني والكل يحرص على تقديم الدعم لهم وتسهيل مهامهم".

