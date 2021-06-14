محكمة النقض المصرية تؤيد حكما بإعدام 12 متهما من قيادات الإخوان في قضية فض اعتصام رابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة تحكيمية في البلاد) تأييد إعدام 12 متهما من قيادات جماعة الإخوان المصنفة إرهابية الصادر ضدهم أحكام في قضية فض اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.

كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين.